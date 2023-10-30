Bakan Kacır: 128 diri fayda eski depremlerin izi araştırılacak

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 'Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu'nun tanıtım ve imza töreni düzenlendi. Törene, Bakan Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Maden ve Teknik Arama (MTE) Genel Müdürü Vedat Yanık, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Yücel Yılmaz ve üniversite rektörleri ile araştırmacıları katıldı. Proje ile diri faylar ve fay segmentleri üzerinde paleosismoloji temelli çalışmalar yürütülerek, 'Türkiye Deprem Tehlike Haritası' güncellenecek.

'DEPREM ARAŞTIRMALIRI İÇİN BİR OKUL'

Bakan Kacır, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinatörlüğünde, AFAD ve MTA iş birliğinde gerçekleştirilecek proje ile Türkiye diri faylarının paleo-sismolojik özelliklerinin inceleneceğini söyledi. Bakan Kacır "Diri fayların bulundukları bölgelerde, yerleşim alanlarını etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarını ortaya koyacağız. Diri fayların geometrilerini, depremlerin tekrarlanma periyotlarını, son yüzey kırılması tarihlerini ve kayma hızlarını ve her bir depremdeki ortalama kayma miktarını belirlemeyi hedefliyoruz. Bu veriler; farklı senaryolara bağlı olarak oluşabilecek tahmini en büyük deprem büyüklüğünü saptamada kritik öneme sahip. 128 fay segmentinin analizini 2 yıl içerisinde tamamlamayı öngörüyoruz. TÜBİTAK-MAM koordinasyonunda gerçekleştirilecek projede; AFAD ve MTA ihtiyaç makamı kurumlar; TBB ise proje sonuçlarının yerel yönetimler tarafından uygulanmasını teşvik edecek kuruluş olarak yer almakta. Toplam 19 iş paketinden oluşacak projeye, 14’ü proje yürütücüsü olmak üzere 22 üniversite de katkı sunacak. 115 milyon lira büyüklüğündeki projenin ana finansmanı TÜBİTAK tarafından sağlanacak. AFAD’ın yüzde 20 eş finansman sağlayacağı projede MTA tarafından yürütülecek çalışmalar ise kurum öz kaynakları ile gerçekleştirilecek. Kamu-üniversite iş birliğinde yürütülecek olan projede 100 araştırmacı ve 90 TÜBİTAK bursiyeri yer alacak. Bu 90 bursiyerimizin 40’ı ise TÜBİTAK STAR bursiyeri lisans öğrencilerimiz. Yani proje, Türkiye’deki deprem araştırmaları için bir okul vazifesi de görecek" dedi.

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'KUŞADASI'NIN FAY HARİTASINI ÇIKARMA İMKANINA KAVUŞTUK'

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Kacır, afet ve acil durum yönetimi alanında ortak çalışma atmosferine katkı sunmak adına TÜBİTAK ve AFAD arasında bir protokol de imzalayacaklarını, ayrıca 'Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi’ projesinin sonuçlarını açıklayacaklarını belirtti. Kacır, "İzmir depreminin ardından TÜBİTAK MAM koordinatörlüğünde yürüttüğümüz bu çalışma ile Kuşadası Körfezinin ayrıntılı fay haritasını çıkarma imkanına kavuştuk. Tarihte bu bölgede gerçekleşmiş depremlerin jeolojik izlerine ulaştık. Yürüttüğümüz projelerde elde ettiğimiz veriler ışığında bu bölgede gerçekleşebilecek depremleri en az hasarla atlatacağız" ifadelerini kullandı.