Bakan Işıkhan’dan yabancı işgücü açıklaması: ‘Start-up’çı yabancıya üç yıl izin

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İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen “Türkiye Tech Visa” programı tanıtım töreninde konuşma yapan Bakan Işıkhan, teknoloji alanında üstün yeteneklere sahip yabancılar ile yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan tekno-girişimleri ülkeye kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Işıkhan, bu hedefle yola çıktıkları Türkiye Tech Visa programını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın işbirliğinde haya-ta geçirmekten mutluluk ve heyecan duyduklarını söyledi.

‘YERLİ İŞGÜCÜNÜ ÖNCELİYORUZ’

Ülkelerin bir yandan ulusal işgücünü koruyup çalışma standartlarını geliştirmeyi diğer yandan da nitelikli işgücünü çekmeyi sektörlerin ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini kaydeden Işıkhan, şöyle konuştu:

“Bakanlık olarak nitelikli yabancı işgücünü, ülkemiz işgücü piyasası erişimine hazırlıyoruz. Böylece, ülkemizin nitelikli işgücü teminindeki küresel yarıştan kopmadan ve elbette yerli işgücümüzü önceleyerek ve koruyarak yabancılara çalışma izni veriyoruz. Uluslararası işgücü politikamızın temelinde öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamanın yer aldığını özellikle belirtmek isterim. Kendi işgücü arzımızın yeterli olmadığı hallerde uluslararası işgücünün tamamlayıcı etkisinden istifade ediyoruz.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türkiye Tech Visa programı kapsamında start-up kurmak isteyen yabancılarla ilgili sürece yönelik olarak da, “Program dahilinde ülkemizde start-up girişimi kurmak isteyen yabancılara, hızlandırılmış ve istisnai usule tabi çalışma izni süreçleri sunacak ve ilk başvuruda 3 yıla kadar çalışma izni düzenleyeceğiz. Bu sayede bürokratik süreci kısaltarak sektörün ihtiyacını karşılayan idari bir süreç işleteceğiz. Türkiye Tech Visa programı kapsamında bugüne kadar 2 bin 544 parlak yeteneği ülkeye kazandırdık. Bakanlık olarak amacımız, teknoloji girişimciliğini teşvik etmek ve bunun önündeki engelleri kaldırmak için geliştirdiğimiz bu gibi programlarla daha güçlü, yenilikçi ve rekabetçi bir yatırım ortamı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

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‘BİRKAÇ HİPER YATIRIM DAHA DUYURACAĞIZ’

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Tech Visa Programı Tanıtım Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında dünyadaki teknoloji dönüşüme dikkat çeken Bakan Kacır, sonrasında cnbc-e’nin sorularını yanıtladı.

Türkiye’ye yapılacak olan yatırımlara ilişkin CNBC-e’nin sorularını yanıtlayan Bakan Kacır, HIT-30 programının ilgi uyandırdığını belirterek, “Muhtemelen bu yıl sonuna kadar birkaç hiper ölçekli yatırımı daha duyurmuş olacağız” diye konuştu.

“Cherry’le henüz bir anlaşma yapılmadı. Hem onlarla hem diğer markalarla görüşmeler sürüyor. BYD’yle bir yatırım anlaşması imzalamıştık. Öngörülen süreç aynen gerçeğe dönüşüyor. Biz de kendilerine her konuda yardımcı olmaya ve yatırımın iki yılda tamamlanması için gayret ediyoruz” diyen Mehmet Fatih Kacır şöyle devam etti: “Türkiye TechVisa programıyla Türkiye’nin küresel rekabette öne çıkmasına katkı sağlayacağız. Bu program bir mihenk taşı. Dünyanın çok farklı merkezlerinden nitelikli insan kaynağı çekme imkânımız var. Hayata geçirdiğimiz programın en büyük kazananı elbette Türk teknoloji girişimleri ve nitelikli insan kaynağımız olacaktır. Biliyoruz ki biz pastayı büyüttükçe ülkemizdeki yenilikçi iş fikirleri daha çok girişime dönüşecektir. Türkiye’den daha fazla başarı hikâyeleri çıkacak, girişimlerimizin finansman ve lider yeteneklerle buluşması hızlanacaktır.”