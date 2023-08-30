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Son dakika haberi! Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme açıklaması: Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyecek bir oran açıklanacak

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Işıkhan#Toplu Sözleşme#Memur
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 20:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Toplu sözleşme sürecini yarın sonuçlandıracağız, takdir cumhurbaşkanımızın olacak. Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyecek bir oran açıklanacak.” dedi.

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde gözler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yarın gerçekleştireceği 5. ve son toplantıya çevrildi. Memurlar ve memur emeklileri yeni zammın ne olacağını merakla beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

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 "YARIN SÜRECİ SONUÇLANDIRACAĞIZ"

Bakan Işıkhan, kurulun son toplantısını işaret etti. Işıkhan, "Yarın süreci sonuçlandıracağız. Takdir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak. memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyecek bir oran açıklanacak" dedi.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

KAMU İŞVEREN HEYETİ'NİN TEKLİFİ

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 Zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

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#Vedat Işıkhan#Toplu Sözleşme#Memur

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