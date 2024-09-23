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Bakan Işıkhan'dan okullara temizlikçi ataması müjdesi

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Işıkhan#Okul#Temizlikçi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 14:59

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "İşgücü Uyum Programı harçlığının artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesince basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığınca atanacak olan 30 bin temizlik işçisine ilişkin sorulan soruya, “30 bin kontenjanı milli eğitim bakanlığımıza tahsis ettik onları şartları MEB yapacak 30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik. Şartlarını zaten valiliklerimiz iş birliği içinde belirliyor” açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı harçlığının günlük 566 liranın az bulunmasına ilişkin ise, “Çalışma içerisindeyiz ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz” yanıtını verdi.

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#Vedat Işıkhan#Okul#Temizlikçi

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