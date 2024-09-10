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Bakan Işıkhan'dan işgücü verileri açıklaması

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Vedat Işıkhan#İşgücü
Bakan Işıkhandan işgücü verileri açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 16:10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İş gücümüz bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak, 35 milyon 879 bin kişiye yükseldi. OVP hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Işıkhan, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İstihdam dostu politikalarının olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşsizlik oranı son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. 2024 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalan işsizlik oranı, yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. Genç işsizliği, 1 puanlık iyileşme kaydederek yüzde 16,6'ya düştü. Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız aynı dönemde 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 49,6 oldu."

İş gücünün bir önceki aya göre 123 bin kişi artarak, 35 milyon 879 bin kişiye yükseldiğine dikkati çeken Işıkhan, "OVP hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Vedat Işıkhan#İşgücü

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