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Bakan Işıkhan'dan emekliye zam açıklaması

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#Vedat Işıkhan#Emekli#Maaş
Bakan Işıkhandan emekliye zam açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 14:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasına ilişkin, "Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun taslağı TBMM'ye sunuldu. Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ömrünü ülkemizin kalkınmasına adamış tüm emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize, emeklilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun."

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#Vedat Işıkhan#Emekli#Maaş

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