Bakan Işıkhan'dan emekliye 5 bin TL açıklaması

Haberin Devamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhan, çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiye ödemesinin ne zaman yapılacağı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz. En kısa sürede, biz hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

TOPLANTI BU HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK



Öte Yandan Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantısını gerçekleştireceğini ve en kısa sürede asgari ücreti açıklamayı planladıklarını söyledi. Işıkhan, toplantının ne zaman yapılacağı sorusuna, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" dedi. Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusuna ise "Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok; çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi.





