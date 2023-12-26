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Bakan Işıkhan'dan emekliye 5 bin TL açıklaması

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Emekli#Vedat Işıkhan
Bakan Işıkhandan emekliye 5 bin TL açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 16:31

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere ödenecek 5 bin TL'nin ne zaman yatırlacağı hakkında açıklama yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhan, çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiye ödemesinin ne zaman yapılacağı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz. En kısa sürede, biz hazırlıklarımızı yaptık" dedi. 

TOPLANTI BU HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK 

Öte Yandan Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplantısını gerçekleştireceğini ve en kısa sürede asgari ücreti açıklamayı planladıklarını söyledi. Işıkhan, toplantının ne zaman yapılacağı sorusuna, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" dedi. Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusuna ise "Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok; çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi.


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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Emekli#Vedat Işıkhan

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