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Bakan Işıkhan'dan emekli olacaklara iyi haber... Maaş farkı oluşacak mı?

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#Vedat Işıkhan#Emekli#Maaş
Bakan Işıkhandan emekli olacaklara iyi haber... Maaş farkı oluşacak mı
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 09:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik dilekçesini 2024 ve 2025 yılında verecekler arasında maaş farkının oluşmaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla çalışma yaptıklarını söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Işıkhan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Işıkhan, sorulara şu cevapları verdi:

EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR

(2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?) "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz."

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ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI?

Bakan Işıkhan "Böyle bir çalışmamız yok" cevabını verdi.

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#Vedat Işıkhan#Emekli#Maaş

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