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Bakan Işıkhan'dan çalışan ve emeklilere refah artışı mesajı

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#Vedat Işıkhan#Çalışan#Emekli
Bakan Işıkhandan çalışan ve emeklilere refah artışı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 13:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan ve emeklilerin üzerindeki yükü azaltmak için gereken adımları attıklarını söyledi.

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Vedat Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları atıyoruz. Tarihi yüksek seviyelere ulaşan istihdam verilerimizin korunması, enflasyon ile kararlı mücadele ve finansal istikrarı sağlamak önceliğimiz olmayı sürdürecek.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarlığını yaptığı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

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#Vedat Işıkhan#Çalışan#Emekli

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