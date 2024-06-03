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Bakan Işıkhan'dan çalışan annelere müjde: Ayda 11339 TL

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#Bakan Işıkhan#Çalışan Anne#Vedat Işıkhan
Bakan Işıkhandan çalışan annelere müjde: Ayda 11339 TL
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 10:52

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek sağlayacakları projenin ikinci dönem başvurularının bugün itibariyle başladığını duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan şöyle dedi: 

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz.

Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak.

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

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#Bakan Işıkhan#Çalışan Anne#Vedat Işıkhan

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