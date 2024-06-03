Bakan Işıkhan'dan çalışan annelere müjde: Ayda 11339 TL

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan şöyle dedi:
Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz.
Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak.
Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.
Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 3, 2024
Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla;
çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci… pic.twitter.com/APwYCoNmk9