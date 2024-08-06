×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Işıkhan’dan belediyelerin SGK borcu açıklaması: Yapılandırma ve taksit yapma gibi başvurular oldu

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Işıkhan#SGK#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Bakan Işıkhan’dan belediyelerin SGK borcu açıklaması: Yapılandırma ve taksit yapma gibi başvurular oldu
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 12:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bazı belediyelerin SGK prim borçlarını ödeme talebinde bulunduğunu belirterek, “yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz”  açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları söyledi:

BELEDİYELERİN PRİM BOÇLARI

“Ödeme talebinde bulunanlar oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında yapmış olduğu açıklamadan sonra bizde gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır.  Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara birlikte ne yapabiliriz nasıl taksitlendirebiliriz konulu çalışmaları yapıyoruz.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBakan Şimşek: Enflasyon düşmeye başladıBakan Şimşek: Enflasyon düşmeye başladıHaberi Görüntüle


BELEDİYELERİN ÇIKARILAN İŞÇİLER

Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikâyeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vedat Işıkhan#SGK#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı

BAKMADAN GEÇME!