Bakan Işıkhan’dan belediyelerin SGK borcu açıklaması: Yapılandırma ve taksit yapma gibi başvurular oldu

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Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları söyledi:



BELEDİYELERİN PRİM BOÇLARI



“Ödeme talebinde bulunanlar oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında yapmış olduğu açıklamadan sonra bizde gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır. Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara birlikte ne yapabiliriz nasıl taksitlendirebiliriz konulu çalışmaları yapıyoruz.

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BELEDİYELERİN ÇIKARILAN İŞÇİLER



Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikâyeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz.”