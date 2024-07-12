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Bakan Işıkhan'dan 'açıkta iş' paylaşımı

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Vedat Işıkhan#İş
Bakan Işıkhandan açıkta iş paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 11:30

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş tespit ettik" dedi.

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşverenlerin ve iş arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler üretiyoruz. En fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu yayımladık. 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşlarımızı 'http://esube.iskur.gov.tr'ye bekliyoruz" dedi.

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Vedat Işıkhan#İş

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