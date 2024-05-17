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Bakan Işıkhan: Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları artık aile hekimlerine yazdırılabilecek

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#İlaç#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Vedat Işıkhan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 11:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan bazı kronik hastaların ilaçlarını yazdırmak için aile hekimlerine gidebileceğini duyurdu. Işıkhan'ın açıklamasına göre kronik raporlu Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji hastaları artık aile hekimlerine giderek ilaçlarını yazdırabilecek. Bakan Işıkhan şu açıklamayı yaptı: 

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Bakan Işıkhan şu açıklamayı yaptı: 

SUT’ düzenlemeleri ile yıllık 3.2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız. Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımız yeni ilaç düzenlemesinden faydalanacak. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği; kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz.

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SGK'YI SOSYAL YÖNÜ DE OLAN BİR KURUM HALİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Sözlerine devam eden Bakan Işıkhan "SGK’yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK’ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz." dedi. 

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#İlaç#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Vedat Işıkhan

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