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Bakan Işıkhan duyurdu! Deprem bölgesindeki illerde sigorta yapılandırma süresi uzatıldı

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#Vedat Işıkhan#Bakan Işıkhan#Adana
Bakan Işıkhan duyurdu Deprem bölgesindeki illerde sigorta yapılandırma süresi uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 22:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesindeki illerde işveren ve çalışanların sigorta yapılandırma süresinin uzatıldığını açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesindeki illerde sigorta yapılandırma süresinin uzatıldığını duyurdu.

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa illeri, Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinin dışındaki ilçeler ile Sivas ili Gürün ilçesinde işverenlerimiz ve çalışanlarımız 31.10.2023 tarihine kadar 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilirler. Ayrıca; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep’in İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde işverenlerimiz ve çalışanlarımız 29.02.2024 tarihine kadar 7440 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırma müracaatlarını yapabilirler. Depremden etkilenen illerimizin ekonomisi ile çalışma hayatını rahatlatmak ve güçlendirmek için vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. 

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#Vedat Işıkhan#Bakan Işıkhan#Adana

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