Bakan Işıkhan: Asgari ücretten fazla cep harçlığı veriyoruz

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında hazırlanan ’Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Sağlanan Teşvikler ve Öğrencilere Yönelik Devlet Katkıları’ temalı iş birliği protokolü için Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde imza töreni düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katıldığı törende, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş, iki bakanlık arasındaki protokolü imzaladı.



’İSTİHDAM ODAKLI BÜYÜME İÇİN ÇALIŞIYORUZ’



Törende konuşan Bakan Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki ve teknik eğitim alanındaki çalışmalarına katkı sunmanın gayreti içinde olduklarını belirterek, "Mesleki ve teknik eğitim; sürdürülebilir kalkınma, rekabetçi iş gücü piyasası oluşturma ve gençlerimizi geleceğe hazırlama noktasında büyük bir öneme sahiptir. Bu alanda, Milli Eğitim Bakanlığı’mızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hepinizin bildiği üzere, Nisan 2024 dönemi itibarıyla istihdam sayımızı 32,6 milyon kişi ile rekor seviyeye çıkardık. Yine aynı dönemde istihdam oranını yüzde 49,5’e, iş gücüne katılım oranını ise yüzde 54,2’ye yükselttik. İstihdam odaklı büyümenin sağlanması ve vatandaşlarımıza iş imkanı sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu rakamlara ulaşmak için iş gücü piyasamızın değişen ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın istihdama katılması noktasında gereken mevzuat değişikliklerini ve destek modellerimizi hızlıca devreye alıyoruz" dedi.



’ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA CEP HARÇLIĞI VERİYORUZ’



Özellikle işverenlerin ara eleman ihtiyaçlarını çözmek için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, "İş arayanlarımızın mesleki ve teknik eğitimi noktasında önemli faaliyetler yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak, iş birliği çalışmalarımızı her geçen gün çeşitlendirerek artırıyoruz. Bu iş birliği sayesinde; mesleki ve teknik eğitim alanında daha etkili, verimli ve sağlıklı uygulamalar geliştireceğimize inanıyorum. Bu kapsamda kurmuş olduğumuz çalışma komisyonu tarafından ilk etapta 7 meslek alanı belirlenmiş ve bu alanlarda eşleştirme çalışması tamamlanmıştır. Bu alanlar; elektrik-elektronik teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme ve gemi yapımı alanlarıdır. Bu alanlarla ilgili 537 meslek tespit edilmiş ve eşleştirmeleri yapılmıştır. İnşallah önümüzdeki dönemde diğer meslek alanlarına ilişkin eşleştirme çalışmalarını da yine komisyonumuz vasıtasıyla tamamlamış olacağız. Bu eşleştirmeleri esas alarak; meslek liselerini tamamladıktan sonra mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programı’na katılan gençlerimize asgari ücretten yüzde 30 daha fazla tutarda cep harçlığı veriyoruz. Bu uygulama, mezunlarımızın kendi alanlarında iş hayatına katılmaları ve daha kolay iş bulabilmeleri noktasında önemli bir destektir" diye konuştu.



BAKAN TEKİN: MOTTOMUZ, HERKESİN BİR MESLEĞİ OLMASI



Bakan Tekin ise bir meslek ve teknik eğitim politika belgesi hazırlandığını belirterek, bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanacağını söyledi. Tekin, "Bu belgenin içerisinde sahadan topladığımız taleplere çok ciddi şekilde cevap verecek düzenlemelerimiz var. Mottomuz, herkesin bir mesleği olması. Herkesin bir mesleği olsun istiyoruz. Buradan hareketle de bütün ortaokullarımızda zanaat atölyeleri kurulmasından başlayıp, mesleki ve teknik eğitimde; sektör içi, sektöre entegre, pansiyonlu, çırakların kalabildiği, pansiyonlu okullara kadar sahadan gelen talepleri hayata geçirecek adım atmak istiyoruz. Bu anlamda da attığımız adımların mevzunun bütün taraflarıyla beraber konuştuğumuz için hayırlı ve güzel bir sonuç doğuracağına inanıyorum. Bugün de burada bu anlamda atılması gereken adımlardan, beklediğimiz desteklerden bir tanesini bakanlığımız nezdinde almış oluyoruz. Bu da bizim için ayrıca çok önemli. Çünkü bizim ana sıkıntılarımızdan bir tanesi mesleki ve teknik eğitim; ortaöğretim kurumlarımızdan eğitim alan çocuklarımızın iş hayatına girmesiyle ilgili bir problemimiz var. 4 yıl boyunca eğittiğimiz gençlerimiz değişik sebeplerle iş hayatına girmeyi çok tercih etmiyorlar. Bu süreci kolaylaştırmak adına çocuklarımızın bu anlamda mesleki eğitimini aldıkları alanda sektörde istihdam edilmeleri adına bir adım atıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün burada bizi bir araya getiren protokol töreni" dedi.