Bakan Işıkhan açıkladı: Ödeme fiyatlarını yüzde 40 artırdık

Haberin Devamı

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik. 684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumumuzca ödenen fiyatını %40 oranında artırdık. Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da %40 oranında artış sağladık. Yapılan düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon Türk Lirası tutarında iyileştirme sağlıyoruz.