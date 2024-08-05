Bakan Işıkhan açıkladı: Ödeme fiyatlarını yüzde 40 artırdık

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Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik. 684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumumuzca ödenen fiyatını %40 oranında artırdık. Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da %40 oranında artış sağladık. Yapılan düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon Türk Lirası tutarında iyileştirme sağlıyoruz.
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 5, 2024
684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumumuzca ödenen fiyatını %40 oranında artırdık.
Ayrıca, protein… pic.twitter.com/SKuSX25q7h