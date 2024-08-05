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Bakan Işıkhan açıkladı: Ödeme fiyatlarını yüzde 40 artırdık

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#Vedat Işıkhan#SUT#Ödeme
Bakan Işıkhan açıkladı: Ödeme fiyatlarını yüzde 40 artırdık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 17:34

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumumuzca ödenen fiyatını %40 oranında artırdık. Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da %40 oranında artış sağladık" dedi.

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Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik. 684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumumuzca ödenen fiyatını %40 oranında artırdık. Ayrıca, protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da %40 oranında artış sağladık. Yapılan düzenlemeyle 1 milyar 975 milyon Türk Lirası tutarında iyileştirme sağlıyoruz.

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#Vedat Işıkhan#SUT#Ödeme

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