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Bakan Işıkhan açıkladı: 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

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#Vedat Işıkhan#İlaç#SGK
Bakan Işıkhan açıkladı: 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 10:23

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 39 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

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Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

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#Vedat Işıkhan#İlaç#SGK

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