Bakan Işıkhan açıkladı: 39 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Haberin Devamı

Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.