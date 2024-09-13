Bakan İbrahim Yumaklı G20 Tarım Bakanları Zirvesinde konuştu

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Bakanlar Toplantısı Birinci Oturumu’nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son yıllardaki gelişmelerin, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerine ilişkin sorumluluklarının her zamankinden daha da önemli olduğunu gösterdiğini vurguladı. Toprak, su ve gıdanın ulusal politikaları ve küresel ilişkileri belirleyen stratejik unsurlar olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, “İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yanı sıra, Kovid-19 gibi krizler ve bölgesel çatışmalar giderek tüm dünyayı etkilemekte ve küresel gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Bu bize barış ve güvenlik ile tarımın sürdürülebilirliği arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak su olmadan tarımın ‘sürdürülebilirliğini’ sağlayamayız. Bu nedenle biz suyu tarım politikalarımızın merkezine koyuyoruz” diye konuştu.

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HEDEF GIDA TEDARİK GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALMAK

Tüm dünya olarak bir geçiş döneminde olunduğunu, bunu da “Yeni Normal” olarak adlandırdıklarını belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

“Bu ‘Yeni Normal’e uyum sağlayabilmek amacıyla, etkili arazi kullanımı, su yönetimi ve üretim planlaması için yeni stratejiler oluşturmaktayız.

Şimdi neyi, nerede ve ne kadar üreteceğimizi planlayacağız. Bu yıl itibarıyla planlı üretim uygulamalarını hayata geçireceğiz. Su merkezli tarımsal üretim planlamasıyla en uygun yerde stratejik ürünler üreterek tarımsal verimliliği artırmayı hedeflemekteyiz. Tüm bu politikalarla gıda tedarik güvenliğimizi garanti altına almayı ve üreticilerimizin hasat döneminde pazarlama sorunlarıyla karşılaşmasını engellemeyi amaçlıyoruz.”



“GAZZE'DE FİLİSTİNLİLERE UYGULANAN KATLİAM, MİLYONLARCA İNSANIN GIDA VE SUYA ERİŞİMİNİ ENGELLİYOR”

Bakan Yumaklı, "Sıfır Açlık" için birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayarak, “Yiyecek temel bir insan hakkı olmasına rağmen 800 milyondan fazla insan bu hakka erişemiyor. Bu noktada, yaklaşık 500 bin kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalmasına neden olan Gazze'deki katliama dikkatinizi çekmek istiyorum. Gazze'de Filistinlilere uygulanan katliam, milyonlarca insanın kabul edilemez bir şekilde gıda ve suya erişimini engelliyor. Neredeyse bir yıldır devam eden bu zihinsel tutulmanın, insanlık adına sona ermesi gerekiyor.

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Gazze'de olduğu gibi, yetersiz hasat veya kıtlığa neden olan doğal afetler gibi farklı sebeplerle kronik açlık çeken birçok bölge var. Bu noktada, gıda ticaretinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Uluslararası ticaretin gıda güvenliği ve beslenme üzerindeki rolü, gıda bulunabilirliğini ve gıda güvenliğinin istikrarını doğrudan etkileyecek hassas bir konudur. Ticaret, gıdanın daha bol olduğu bölgelerden ihtiyacı olan bölgelere gıda aktararak bu açığı kapatabilir” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK OLASILIK DEĞİL, GEREKLİLİK”

Türkiye’nin küresel ticaret ağlarına giderek daha fazla entegre olduğuna işaret eden Bakan Yumaklı, “Türkiye olarak, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırmanın önemini kabul ediyoruz. Bu yaklaşım yalnızca fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda iklim değişikliğini ele almak ve gıda sistemlerinin uzun vadeli dayanıklılığını sağlamak için küresel çabalarla da uyumlu olacaktır” dedi. Sürdürülebilir geleceğin sadece bir olasılık değil, gereklilik olduğunun altını çizen Yumaklı, tüm dünyanın kendisini çevresel olarak güvenli, gıda açısından yeterli ve iklim değişikliğine dayanıklı bir dünyaya adaması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.

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İKİLİ GÖRÜŞMELER

Bakan Yumaklı, zirve kapsamında bazı ülkelerin tarım bakanlarıyla da buluştu. Toplantıya ev sahipliği yapan Brezilya'nın Tarım ve Balıkçılık Bakanı Carlos Favaro ile ikili görüşme gerçekleştiren Yumaklı, yine Brezilya’nın Tarımsal Kalkınma ve Aile Çiftçiliği Bakanı Paulo Teixeira ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Bakan Yardımcısı Edipo Cruz ile de bir araya geldi. Ardından zirveye katılan Azerbaycan Tarım Bakanı Majnun Mammadov, Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al Fadley, İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanı Luis Planas, Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakan Yardımcısı Xochitl Toores Small, Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Sergey Levin ile de görüştü.