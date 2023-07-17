Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüm ekonomiyi canlandıracak

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11 ili etkileyen deprem sonrasında inşa ve ihya faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da Yerinde Dönüşüm projesine ilişkin konuştu.

Bakan Özhaseki, konutlar ve iş yerleri için kredi paketleri ve hibelerin olduğunu, yüzlerce vatandaşın Yerinde Dönüşüm projesine başvurduğunu söyledi.

Özhaseki, Yerinde Dönüşüm projesiyle bölgede ekonominin canlanacağını da belirtti.

A Haber'e konuşan Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

Bütün şehirlerimizde deprem bölgelerimizde mikro bölgeleme dediğimiz zemin etütlerimiz ortaya çıktı. Yapı yasağı olan yerler belli oldu. 17 Temmuz itibarıyla açacağımızı ve her yerde açacağımızı ilan ettik, yüzlerce müracaat var. Vatandaş kendi evimi yaparım diyor. 100 metrekare için 1 milyon lira, yarısı hibe yarısı kredi. 150 metrekareden büyükse 1 milyon 350 bin liraya kadar 500 bin lirası hibe gerisini kredi olarak veriyor. Krediler 2 yıl geri ödemesiz geri kalanı da sıfır faiz. Aylık 3 bin liraya geliyor, vatandaş için çerez parası gibi kalacak. Şehirlerimiz eski neşesine kavuşsun istiyoruz. Dükkanlar için 250 bin liraya kadar hibeler olacak.

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"HER AŞAMASINI KONTROL EDECEĞİZ"

Yıkımın yoğun olduğu yerlerde ofisleri açıyoruz. Yoğun yıkım yerlerinde ofis mutlaka açıyoruz. 22 yerde ofis açıyoruz. Ofiste arkadaşlarımız olduğu gibi, büyükşehirse büyükşehirden elemanlar olacak. Müracaatta verilen projeler kontrol edilip onaylanacak. Bu arada vatandaşlar müteahhitlerle anlaşmak isterlerse TİP sözleşmeleri hazırlıyoruz. Bizim kontrolümüzde hazırladığımı TİP sözleşmelerini bu ofislerden vereceğiz. Her aşamasında takip edeceğiz, kontrol edeceğiz. İnşallah kısa süre içinde şehirlerde yapım işi devam edecek.

"EKONOMİ CANLANACAK"

Yerinde Dönüşüm olduğunda ekonomi canlanacak. Gerçekten büyük müteahhitlerin rezerv alanlarında çalışmalarının ekonomik olarak faydası olmuyor. Yerinde dönüşümde tek tek her binayı düşündüğünüzde 140 alt birim var inşaatta. İstihdam, canlılık başlayacak. İnşallah yerinde dönüşüm hızlı şekilde yapıldığı takdirde o şehirlere geri dönüşler de başlayacak. En hızlı süre içinde hayata diğer şehirler gibi geçmiş olacaklar.

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"SIFIR TOLERANS DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

Zeminle ilgili her türlü çalışmalar bitti. Fay kırığı olan yerlere kesinlikle inşaat yapılmayacak. Demirleri bükecek kadar enerji birikmesi oluyor. Üzerine hangi binayı yaparsanız yapın o bina çöker. Dere yatakları, kumsal gibi tarif edebileceğimiz yerlerde yapı yasağı var. Zemin sıvılaşması olan yerler var. Oralarda da inşa yaptırmamız mümkün değil. İnşaatı baştan sona denetleyeceğimiz için sıfır tolerans dönemine giriyoruz.

Gözden Kaçmasın Yerinde Dönüşüm için vatandaşlar sıraya girdi Haberi Görüntüle

ORMAN YANGINLARI

Acı bir tablo, Türkiye'nin sadece bu bölgesinde değil, birçok yöresinde yangınlar başladı. Ekipler teyakkuz halindeler. Söndürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kimlerin yaptığı incelemelerle ortaya çıkacak. Sabotaj, terörist eylemler inşallah bu işin içinden çıkmaz. Hava çok sıcak, kuruyan otlar burada çıra gibi adeta. Bunlar yangını körüklüyor. Rüzgarın şiddeti arttıkça içinden çıkılmaz hal alıyor. Gece gündüz çalışılıyor.