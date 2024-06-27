Bakan Göktaş'tan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Komisyonu' açıklaması

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Bakan Göktaş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Komisyonlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak politikalarını her daim bilimsel temel üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin temel taşı olan aile yapısının korunması ve güçlendirilmesinde attıkları adımların kaynağının bilim olduğunu dile getiren Göktaş, çocukların iyilik halini önceleyen faaliyetleri bilimsel yöntemlere dayalı uygulamalarla yürüttüklerini söyledi.

Engelli ve yaşlı hizmetlerini daha ileri seviyelere taşımak için ana kaynaklarının bilimsel araştırmalar olduğuna işaret eden Göktaş, "Bilimsel çalışmaları, yürüttüğümüz sosyal politikalarda en önemli rehberlerimizden biri olarak görüyoruz. Çünkü bilim, bizlere toplumun ihtiyaçlarını en doğru yoldan edinebilme şansı sunuyor. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalarla hem hizmetlerimizin etkinliği artıyor hem de gelecekteki politikalarımız için sağlam bir zemin oluşturuyor." diye konuştu.

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Göktaş, çalışmaları daha planlı ve kurumsal düzeyde yürütmek için 2023 Kasım ayında Bilim Kurulunu oluşturduklarını hatırlattı.

Akademisyenlerin sahip olduğu birikimin sağlam ve yenilikçi çözümler üretmede kilit rol oynayacağını ifade eden Göktaş, hayata geçirecekleri yeni uygulamaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna hizmet edeceğine inandığını vurguladı.

"4 ANA HİZMET ALANINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEK ÜZERE KOMİSYONLAR OLUŞTURDUK"

Göktaş, Bilim Kurulunun, geçen yıldan bugüne politikaların yer aldığı strateji belgelerinin hazırlanmasından Çocuk Zirvesi'ne, Aile Şurası'ndan TÜBİTAK ile yürütülen araştırma projelerine kadar pek çok çalışmada destek olduğunu söyledi.

Bilim Kurulu bünyesinde 4 ana hizmet alanına yönelik çalışmalar yürütmek üzere komisyonlar oluşturduklarını aktaran Göktaş, aile ve toplum, çocuk, kadının güçlendirilmesi, engelli ve yaşlı komisyonlarının kendi ihtisas alanlarında önemli çalışmalar ortaya koyacağına inandığına işaret etti.

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Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Komisyonlarımız tarafından yürütülecek kadına yönelik dijital şiddetle mücadele, çocuklara yönelik risklerin değerlendirilmesi ve alınacak önlemler, Türkiye'de düşen doğurganlık hızına ilişkin faktörler ve önerilerin değerlendirilmesi, dijital çağın aile kurumuna yönelik ortaya çıkardığı risklerin ele alınması, engelli bireylere yönelik sosyal hizmet uygulamaları, yeni politika ve model önerileri bu başlıklardan sadece birkaçını oluşturuyor. Bilim Kurulumuzdan temel beklentimiz, bu çalışma alanlarında mevcut projelerimizi ve çalışmalarımızı geliştirmeleridir. 81 ilimizin farklı ihtiyaç ve özelliklerini göz önünde bulundurarak yeni projeler üretmeleridir. Aile yapısının güçlendirilmesi, kadın refahının artırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususlarında yeni öneriler getirmesidir. Ayrıca çocuk, engelli ve yaşlı hizmetlerimizin geliştirilmesi hususunda yürüttüğümüz çalışmalarda sizlerden özel destek istiyoruz. Ve son olarak, güncel ve güvenilir kaynak olacak bir rapor hazırlanmasının özellikle önemli olduğunu vurgulamak istiyorum."

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"KENDİ ALANLARINDA YETKİN BİLİM İNSANLARININ İŞTİRAKİYLE İKİ GÜN TOPLANTILAR SÜRECEK"

Göktaş, komisyonlarda sosyal hizmet, psikoloji, iletişim, çocuk gelişimi, eğitim, hukuk, kamu yönetimi başta olmak üzere farklı alanlarda araştırmalar yapan akademisyenler ve ilgili genel müdürlükler bulunduğunu aktardı.

Kendi alanlarında son derece yetkin bilim insanlarının iştirakiyle iki gün sürecek toplantılar gerçekleştireceklerini anlatan Göktaş, Bakanlık olarak yürüttükleri sosyal politikaları bilimsel açıdan değerlendireceklerini, faaliyetlerin toplumsal yansımalarını inceleyerek pratik adımlar atacaklarını dile getirdi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden de üniversite olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı rehberliğinde sanatın iyileştirici gücünü kullanarak çocuk, genç, yaşlı, engelli ve kadınlara yönelik birtakım çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

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Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Zafer Tarıkdaroğlu, Sevim Sayım Madak, Leman Yenigün ve çok sayıda akademisyen katıldı.