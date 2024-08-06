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Bakan Göktaş: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Yaşlılık Aylığı#Engelli Aylığı
Bakan Göktaş: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 10:01

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Ağustos ayına ilişkin toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" dedi.

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Ağustos ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 3,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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#Mahinur Özdemir Göktaş#Yaşlılık Aylığı#Engelli Aylığı

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