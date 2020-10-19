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Ekonomi
Haber Giriş: 19.10.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Bakan Fatih Dönmezden önemli açıklamalar

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Bakan Fatih Dönmezden önemli açıklamalar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Dönmez Fatih Sondaj Gemisinin çalışmalarından sonra 405 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığını anlatırken denizlerdeki en büyük keşif olduğunu bildirdi.

Dönmez:

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