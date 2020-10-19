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Bakan Fatih Dönmezden önemli açıklamalar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Fatih Dönmez Fatih Sondaj Gemisinin çalışmalarından sonra 405 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldığını anlatırken denizlerdeki en büyük keşif olduğunu bildirdi.
Dönmez:
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