Bakan Ersoy'dan turizm için umutlandıran açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güvenli Turizm Sertifikamız çok etkili, dünyada en etkili çalışan sertifika sistemlerinden biri. Türk turiste de güven veriyor aynı zamanda. Bunun olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." dedi.



Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın dün gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Rusya ile yapılan görüşmelere ilişkin bir soru üzerine Bakan Ersoy, "Vaka sayıları düzelmeye devam ediyor. Türkiye'den baktığımızda biz son günkü vaka sayısına bakıyoruz. Avrupa ve yurt dışı, 2 haftalık ortalamaya bakıyor. Biz de yurt dışından birine bakınca 2 haftalık ortalamasına bakıyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın turist gelmesi konusunda, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili bir sınır belirleyip belirlemediğinin sorulması üzerine Ersoy, "Geçen seneki sınırların üstünde kabul etmeleri lazım. Geçen seneki sınırlara göre hiç kimse hiç kimseye (kapılarını) açamaz dünyada, Türkiye'ye değil hiç kimse hiç kimseye açamaz." ifadelerini kullandı.



Durumun şu an için olumlu seyrettiğini söyleyen Ersoy, "(Kovid-19 vaka sayıları) 5 binin altını görmemiz lazım, yani bir şeyi konuşabilmemiz için 5 binin altına gelmemiz lazım." dedi.



"ÜLKE BAZLI KARARLAR ALINIYOR"



Avrupa Birliği ile de görüşmelerin devam edip etmediğinin sorulması üzerine ise Ersoy, "Ediyor, önümüzdeki hafta da çok yoğun görüşmelerimiz olacak. Ülke bazlı, Avrupa Birliği değil, ülke bazlı kararlar alınıyor, herkes kendi kararını kendi veriyor." ifadelerini kullandı.



Çeşitli ziyaretlerinin olacağını belirten Ersoy, "Avrupa Birliği ülkeleri yeni bir prensip kararı aldılar, çift aşı yaptıran ziyaretçilerin seyahat kısıtlamalarını kaldırıyorlar. Bu bizim için de geçerli zaten." dedi.



Bir soru üzerine Türkiye'nin, AB ülkelerindeki aşıların tamamını kabul ettiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Çin aşısıyla ilgili onlar bir ret vermiş değil. Daha yeni incelemeye aldılar, onun da olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Avrupa'da çok kullanılmayan bir aşı olduğu için ellerinde veri yok, verileri de topluyorlar şu anda." açıklamasında bulundu.



"(TURİST SAYISI) KESİNLİKLE GEÇEN SENEKİ RAKAMLARI GEÇERİZ"



Ersoy, ziyaret gerçekleştireceği ülkelerin hangileri olacağına ilişkin bir soru üzerine, netleştikçe bunu paylaşacaklarını söyledi.



İngiltere'yle düzenli görüştüklerini ifade eden Ersoy, "Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle beraber görüşüyoruz. Onların trafik lambası sistemi var onunla uyumlu veri akışını biz sağladık zaten. Sağlık Bakanlığı çok yoğun görüşmeye başladı. Teknik konular olduğu için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin görüşmesi lazım. Aynı dili konuşuyoruz artık İngilizlerle. Onlar 3 haftada bir değerlendirme yaptıkları için ben orada da olumlu bir gelişme bekliyorum açıkçası." diye konuştu.



Rusya'nın Çin aşısına yaklaşımının nasıl olduğunun sorulması üzerine Ersoy, bununla ilgili negatif bir söylemlerini görmediğini ifade etti.



Bakan Ersoy, turist sayısının 2020 yılı rakamlarının üzerine çıkıp çıkmayacağına yönelik bir soru üzerine, "Geçen sene 15 milyon hedefimiz vardı 16 milyon gerçekleşti. Bu sene de netleşir herhalde 1 ay içinde, hava trafikleri netleşsin ona göre biz de tekrar bir yorum yapacağız. Kesinlikle geçen seneki rakamları geçeriz." diye konuştu.



Bir başka soru üzerine Ersoy, iç turizmin yoğunlaştığını, 2020'ye kıyasla ay bazında bakıldığında daha iyi olduğunu söyledi.



Bakan Ersoy, "Bizim Güvenli Turizm Sertifikamız çok etkili, dünyada en etkili çalışan sertifika sistemlerinden biri. Türk turiste de güven veriyor aynı zamanda. Bunun olumlu sonuçlarını görüyoruz. Bu sene iç turizm açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara