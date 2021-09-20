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Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı

#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu#ABD#Mehmet Muş
Bakan Ersoy ve Bakan Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde kendisine eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı.

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DHA- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve New York’taki Türkevi binasının açılışı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’na ve New York’un Manhattan bölgesindeki Türkevi’nin bugün yapılacak açılışına katılmak üzere ABD’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, New York’un merkezinde bulunan Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde Yeni Türkevi Binasını inceledi

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#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu#ABD#Mehmet Muş