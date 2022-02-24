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Bakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyız

#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Hedef
Bakan Ersoy: Tedbirler alındı krize hazırlıklıyız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Merkezi’nde Türkiye’nin 2023 ve 2028 turizm hedeflerine ilişkin sunum yaptı.

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Edinilen bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında yaklaşık 4 saat süren toplantıda Ersoy, “Farklı ülkelerden turistlerin gelmesi için 125 ülkede tanıtım faaliyetleri yürütülüyor. Tedbirler alındı. Ülkelere özel çalışmalarımız tamam. Bize olumsuz bir yansıması olacağı kanaatinde değilim” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili “Türkiye turizmi bu olaylardan olumsuz olarak etkilenmeyecektir, tüm tedbirler alındı. Biz daha önce de böyle krizlerle karşılaştık, hazırlıklıyız” dedi. Ersoy, 2022 yılında 42 milyon ziyaretçi ve 35 milyar turizm geliri, 2028’de ise 100 milyon ziyaretçi ve 120 milyar turizm geliri hedeflendiğini açıkladı.

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ÇEŞME MERKEZ OLACAK

Çeşme’nin Ege Bölgesi’nin turizm merkezi olmasını amaçlayan proje ile ilgili de bilgi veren Bakan Ersoy, özetle şunları söyledi: “İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesinde çok önemli bir proje için çalışıyoruz. Agro (tarım) turizmi de olacağı büyük bir proje olacak. Tahmini yatak sayımızı 100 bin olarak belirlemiştik ancak proje çalışmaları sırasında bölgede koruma alanlarının olduğu görüldü ve bu yatak kapasitesini tahmini 55 bine indirerek minimize ettik. Koruma alanlarıyla ilgili çok hassas davranıyoruz ve bu süreçte en ufak bir sorun oluşmaması için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Tahsis geliri 1,5 milyar dolar. Özel Sektör yatırımı 15 milyar dolar, yıllık yaklaşık 3 milyar dolar yatırım geliri olacak. İçerisinde turizmin çeşitlendirildiği bir atmosfer olacak. Agro (tarım) turizmi ve gastronomi de olacak.”

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YÜZDE 10’U EGE’DE

Türkiye’de turistlerin hangi bölgelere ilgi duyduğu ile ilgili de bir çalışma yapıldığını anlatan Ersoy’un “Turistlerin yüzde 40’ı Akdeniz, yüzde 40’ı Marmara, yüzde 10’u Ege ve yüzde 10’u da diğer bölgeleri tercih ediyor. Bu projeyle Ege Bölgesi’ne gelen turist oranının kısa vadede yüzde 20’ye çıkarılması da hedefleniyor. Bu proje ile Ege Bölgesi’nde 3-4 ay süren turizm sezonu 12 aya çıkması amaçlanıyor” bilgisini paylaştığı da öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre Bakan Ersoy, kültür yolu projesinin de genişleyeceğini belirterek, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nin benzerinin bu sene Ankara’da, 2023 yılında da İzmir’de yapılacağını açıkladı. Rami Kışlası çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Ersoy, “İstanbul’un en yoğun ziyaretçi alacak kütüphanelerinden birini yapıyoruz. 36 bin metrekare kapalı alan, 51 bin metrekare açık alanı ile Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kütüphanelerinden olacak” dedi. Bakan Ersoy, Kız Kulesi ile ilgili restorasyon çalışmalarının sürdüğü belirterek açılışın bu yıl yapılacağını söyledi. Ersoy, “Yeme içme işlerinden arındırılacak. Galata Kulesi gibi gezi ağırlıklı müze olarak kullanılacak” dedi.

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