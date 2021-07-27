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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.07.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

Bakan Ersoy İstanbul'u anlatan yeni tanıtım filmini paylaştı

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Bakan Ersoy İstanbul'u anlatan yeni tanıtım filmini paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından, İstanbul'u anlatan yeni tanıtım filmini paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı "İstanbul" adlı tanıtım filmine yer verdi.

 Bir dakikalık filmde, İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını anlatan görüntüler yer alıyor.

 

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