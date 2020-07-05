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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Bakan Ersoy: Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı yerinde deneyimleme şansı verdik

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Bakan Ersoy: Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı yerinde deneyimleme şansı verdik
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya’da "Sağlıklı Turizm, Güvenli Kent" tanıtım toplantısına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'de oturtmuş olduğumuz (Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı) sertifikasyon sistemini hem büyükelçilere hem yabancı basın mensuplarına yerinde deneyimleme şansı verdik. Bizzat kendi ağızlarından, 'Çok başarılı bir sistem, detaylı çalışılmış bir sistem, lütfen bizim ülkemizde de uygulanması için destek verir misiniz?' diye bizden talep ettiler." ifadelerini kullandı.

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