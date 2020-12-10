Bakan Ersoy: Dünyada en çok reklam veren ülkeyiz

TBMM Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesi görüşüldü. Bütçe görüşmelerinde 2020’de 14 ülkede televizyon reklamları yayınlandığını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ayrıca 8 ülkede en saygın ve en çok okunan 57 dergide yıl boyunca reklam çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti. 82 ülkede 54 filmle devam eden dijital reklamların toplamda 6.7 milyar gösterim, 1.3 milyar izlenme rakamlarına ulaştığını söyleyen Ersoy, “Bu, dünyada bu sene en çok reklam veren ülke olduğumuzu gösteriyor turizm alanında. Yeni dijital takip altyapısı sayesinde Türkiye marka algısı, 100’ü aşkın ana haber kaynağı, sosyal medya platformu, global sivil toplum kuruluşları, tur operatörleri ve benzeri kaynaklar üzerinden sürekli takip edilmektedir” dedi.

BİR KARARA VARILIR

Nevşehir-Avanos Özkonak Yeraltı Şehri ve Manastırı’nın altın arama faaliyetlerinden olumsuz etkilendiği ve bu alanların da Alan Başkanlığı sınırına dâhil edilmesi gerektiğinin söylendiğini ifade eden Bakan Ersoy, “Söz konusu uygulamanın Nevşehir Avanos Özkonak Beldesi Maksut Mevkii Ziyaret Dağı’nda yapıldığı tespit edilmiş olup bu alanlarla ilgili Özkonak Yeraltı Şehri ve Manastırı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun’un ekinde de yer alan harita ve koordinat listesi sınırlarında belirtilen Kapadokya Alan Başkanlığının yetkili ve görevli olduğu alan sınırları dışında yer almaktadır. Kanun geçerken bu talebinizi talep edecektiniz, biz içine dâhil edecektik. Eğer öyle bir talep varsa tekrar değerlendirilir, Avanos bölgesi de Alan Başkanlığına dâhil edilmek isteniyorsa tartışılır, bir karara varılır” diye konuştu.

MÜZİSYENLERE DESTEK

Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceklerini dile getiren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aylık seyyanen bin lira, üç ay süre ile toplamda 3 bin lira ödeyeceğiz. Bu projeye 30 binden fazla başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Listelerle ilgili bir asılsız ithamda bulunuldu, hani kimlere vereceksiniz gibi. Biz listeleri yani bu projelere katılanların listelerini meslek birlikleri, müzik dernekleri ve MÜZİK-SEN sendikasıyla beraber hazırlıyoruz.”

‘DAHA DOĞAL NE OLABİLİR’

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak görüşmelerde Bakan Ersoy’a “Devletin en önemli makamında oturuyorsunuz ve bu makamda otururken Bodrum’da bir otel alabiliyorsunuz. O otelin arazisi Turizm Bakanlığı’na tahsisli. Hem ev sahibi hem kiracı nasıl olunur?” sorusunu yöneltti. Bakan Ersoy, şunları söyledi: “30 yıldır turizm işletmeciliği ve turizm yatırımı yapan ve Türkiye’nin 6 bin 800’den fazla çalışanı olan, turizmde en yüksek cirolardan birini yapan, yurtdışında hiçbir yatırımı olmayan, Türkiye’nin sayılı turizm gruplarından birinin asli faaliyet alanı içinde otel alıp satmasından, her koşulda Türkiye’nin turizmine, Türkiye’nin geleceğine güvenerek bu konuda yatırım yapmasından daha doğal ne olabilir? Devletin kiracısı olan bu firmanın sanki bu faaliyeti ilk defa oluyormuş, yeni bir şeymiş gibi gösterilmesini, siyaseten bir şaibe varmış gibi algılatılmasını son derece yanlış ve manidar buluyorum.”