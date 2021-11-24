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Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde hedef 21 milyar dolar

#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#Turizm Gelir#Hedef
Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde hedef 21 milyar dolar

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ilk gün kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “2020’deki pandemiye bağlı durgun dönemin ardından başarılı aşılama programıyla biraz gevşeme oldu. Ancak her ne olursa olsun artık farklı bir dünyadayız ve bu farklılaşan alışkanlık ve anlayışların iş sahalarımıza yansıdığının, kalıcı olduğunun bilincinde olmak zorundayız” dedi.

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Bakan Ersoy sözlerine şöyle devam etti;

Turizm, 20’nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya ekonomilerinin önemli aktörlerinden biri oldu. Küresel sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, özellikle de sanayileşmede yeterli gelişmeyi sağlayamayan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri için turizmin önemi ve değeri çok daha fazladır. Turizme makroekonomik açıdan bakıldığında farklı başlıklarda ulusal ekonomiye katkı sağladığını görürüz. Bunlar arasında istihdam artışı ve işsizlik oranlarının azalması, dış ticaret dengesinin ve döviz girdisiyle de ödemeler dengesinin sağlanması gibi güçlü bir ekonominin temel gerekliliklerini saymak mümkün. Ayrıca iç ve dış seyahatlerle, kültürel ve ekonomik etkileşimle uluslararası iş birliklerinin kurulması gibi stratejik öneme sahip başlıklarda turizmin ciddi katma değer yarattığı yadsınamaz bir gerçektir.”

‘PANDEMİDEN EN AĞIR ETKİLENEN SEKTÖR TURİZM’

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Pandemide sürecinde en ağır etkilenen sektörün turizm olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Dünya Bankası verilerine göre Covid-19 öncesi dönemde uluslararası turist varışları 2,3 milyar kişi seviyesine gelmiş, turizm gelirleriyse neredeyse 1,9 trilyon dolara ulaşmıştı. Ekonomi ve turizm iç içe geçmiş kavramlar ve turizm ülkemizde önemli bir paya sahip. 2019’da dış ticarete katkısı yüzde 30 oranında gerçekleşmişti. Ayrıca Türkiye’ye istihdam katkısı 2,7 milyon iş gücü seviyesindeydi. Pandemi sürecinden hiç kuşkusuz en ağır etkilenen sektör turizm oldu ve biz de belirlediğimiz hedefleri ötelemek zorunda kaldık.

Ancak hazırladığımız destek ve kredi programlarıyla turizmdeki büyük rakiplere göre daha iyi bir performans sergiledik. Ayrıca bunu diplomasi trafiği ile destekledik. 2020’deki 16 milyonluk ziyaret sayısının ardından 2021’de 28 milyon üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Yine 2020’de gerçekleşen 12,1 milyar dolarlık gelire karşılık 2020’nin ilk 9 ayında 16,9 milyar dolar seviyesine geldi ve 2021 yılı hedeflerimizi 21 milyar dolar olarak güncelledik. Bunda hiç kuşkusuz dünyanın en etkili ve kapsamlı tanıtım atağımızın rolü büyük. Go Türkiye platformumuz ise dünyadaki en iyi örnek oldu. Türkiye yeni dönemin en önemli aktörü olacak ve bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

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#Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy#Turizm Gelir#Hedef

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