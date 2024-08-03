Bakan Ersoy açıkladı: Skylla Grubu heykelleri keşfedildi

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Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehemt Nuri Ersoy “Türk arkeolojisinin en kapsamlı ve iddialı projesi olan ‘Geleceğe Miras’ uygulamamız meyvelerini vermeye devam ediyor. ‘Geleceğe Miras Laodikeia Projesi’ kapsamında devam eden sahne binasının restorasyon çalışmaları sırasında eşsiz ve renkli Skylla Grubu heykelleri keşfedildi. Bu olağanüstü heykeller, Hellenistik Dönem'in barok stilini yansıtan ve orijinal boyalarıyla günümüze ulaşan nadide eserler olması bakımından oldukça önemli” ifadeleri yer aldı.