Bakan Elvan'dan mali disiplin vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor." ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomiye ilişkin son verileri değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak-mayıs faiz dışı dengesinin, mali disiplin politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğünün bir gösterdiğini olduğunu belirtti.
Elvan açıklamasında, "Dün açıklanan cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuzu işaret ediyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.
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