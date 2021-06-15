MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Elvan'dan mali disiplin vurgusu
GeriEkonomi Bakan Elvan'dan mali disiplin vurgusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 15.06.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Bakan Elvan'dan mali disiplin vurgusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Elvan'dan mali disiplin vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ocak-mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomiye ilişkin son verileri değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak-mayıs faiz dışı dengesinin, mali disiplin politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğünün bir gösterdiğini olduğunu belirtti.

Elvan açıklamasında, "Dün açıklanan cari açık verisi, iyileşme patikasında olduğumuzu işaret ediyor. Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Yıllık cari açıkta iyileşme eğilimi devam ediyor
Yıllık cari açıkta iyileşme eğilimi devam ediyor

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi