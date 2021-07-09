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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09.07.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Bakan Elvan, Yellen ile görüştü

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Bakan Elvan, Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Yellen ile görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile görüştü.

Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik ve ticari  ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı  gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD  ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ardından G20 Bakanlar Toplantısı vesilesiyle Venedik'te Güney Koreli mevkidaşı Sayın Nam-Ki Hong ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. 

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