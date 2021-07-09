Bakan Elvan, Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile görüştü.



Elvan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ardından G20 Bakanlar Toplantısı vesilesiyle Venedik'te Güney Koreli mevkidaşı Sayın Nam-Ki Hong ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

G20 Bakanlar Toplantısı vesilesiyle Venedik'te Güney Koreli mevkidaşım Sayın Nam-Ki Hong ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ilişkilerimizi ve küresel ekonomik gelişmeleri ele aldık. pic.twitter.com/U61C9vULYK — Lütfi Elvan (@lutfielvan) July 9, 2021

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