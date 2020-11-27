Bakan Elvan ve Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle cumartesi günü gerçekleştirilecek görüşmeye Elvan ve Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Dolmabahçe'de yapılacak görüşmeler basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'larla devam edecek.