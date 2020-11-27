MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Elvan ve Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi
GeriEkonomi Bakan Elvan ve Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 27.11.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Bakan Elvan ve Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Elvan ve Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi
Abone Olgoogle-news

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, iş dünyası ile yapacakları görüşmeler kapsamında TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle cumartesi günü gerçekleştirilecek görüşmeye Elvan ve Gül'ün yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı.

Dolmabahçe'de yapılacak görüşmeler basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'larla devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle