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Ekonomi
Haber Giriş: 28.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bakan Elvan ve Gül iş dünyasıyla buluştu

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Bakan Elvan ve Gül iş dünyasıyla buluştu
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, iş dünyasıyla görüşmelerinin ilki TÜSİAD yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Bahadır Balkır ve Murat Özyeğin ile TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’ndan üst düzey katılımın sağlandığı toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Elvan ile Gül’ün iş dünyasıyla görüşmeleri bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle devam edecek.

Bugünkü toplantıya her iki bakanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılması bekleniyor. Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK’larla sürecek.

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