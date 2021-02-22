Bakan Elvan: Pandeminin kahramanları emekçilerimiz oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergun Atalay ve yönetimi ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Elvan, "Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları, fabrikalarda alın teri döken emekçilerimiz oldu. Gıdadan hijyene, otomotivden makineye imalat sanayimizin neredeyse her alanında çarklar dönmeye devam etti. Üretimimiz emekçilerimizin özverisi sayesinde hızını kaybetmedi. İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş Yönetimi ile birlikte ele aldık. Sayın Ergün Atalay ve beraberindeki heyete yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm emekçi kardeşlerime selam ve saygılarımızı iletiyorum" dedi.

Bakan Elvan ayrıca, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti de bakanlıkta ağırladı. Bakan Elvan görüşmeye ilişkin, "Ekonomik reform gündemi ile işgücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.