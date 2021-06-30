Bakan Elvan 'Müjdesini vermek istiyorum' diyerek açıkladı! Temmuz ayında hayata geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara’da TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Ödeme güçlüğü çeken firmalarımızın kredilerinin yeniden yapılandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde uygulamaya geçeceğiz. Temmuz ayıyla birlikte KGF destekli iki yeni mekanizma hayata geçecek, buradan müjdesini de vermek istiyorum." dedi.

Elvan, "İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF kefaletiyle kredi sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

ENFLASYON İLE MÜCADELE VURGUSU

Enflasyon ile mücadele konusuna da vurgu yapan Bakan Elvan, "Önümüzdeki en önemli ve en öncelikli sorun yüksek enflasyon. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Merkez Bankası sıkı para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürdükçe başarı da gelecek." açıklamasında bulundu.

"ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Sanayi tarafından nitelikli eleman ihtiyacı olduğunu hatırlatan Bakan Elvan, "Sanayimizin aranan nitelikli elemanları bulmakta zorluk çektiğini biliyorum. Reform programında belirttiğimiz gibi mesleki eğitim merkezleri kanalıyla önemli adımlar atıyoruz. Kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlayacağız. Bu ücretleri kamu tarafı olarak biz karşılayacağız. Yeterki sizler kendi işletmelerinizde bu öğrencilerin yetişmesine imkan sağlayın." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

-İlk çeyrek büyümesinde hem yatırım harcamalarının hem de dış talebin katkı sağladığını görüyoruz. Yılın 2'nci çeyreğinde güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz.

-İç talebin kontrollü şekilde devam etmesi ve turizm gelirleriyle birlikte ödemeler dengesinde sorun görmüyoruz.

-TCMB sıkı para politikasında durdukça başarı da gelecek. Büyüme hedeflerinde vazgeçmeden enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz.

-Gerekmesi halinde mikroihtiyatitedbirleri uygulayacağız. Yatırımların teşviki için yenilikçi politikalaar devreye girecek.

-Kredi Garabti Fonu'nun teminat verirken gözeteceği unsurlar değişecek.

-İhracatı önceleyen uzun vadeli kredi destekleri sağlayacağız.

-Haziran sonuna süre koyduğumuz 35 eylem planı başlığından 31'ini tamamladık.

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