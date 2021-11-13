Bakan Elvan: Kurun değeri piyasada belirlenir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bidendan Avrupaya uyarı: Rusya işgal edebilirBiden'dan Avrupa'ya uyarı: Rusya işgal edebilir#ABD
Bu yat 4 jet uçağına bedel... Gezegeni en çok kirleten milyarderlerBu yat 4 jet uçağına bedel... Gezegeni en çok kirleten milyarderler#İklim Krizi
Terimin gözdesi için fiyat açıkladı Morutan sonrası...Terim'in gözdesi için fiyat açıkladı! Morutan sonrası...#Galatasaray
Bu yüzü unutmayın: İşte o cani Başak Cengizi sokak ortasında katletmiştiBu yüzü unutmayın: İşte o cani! Başak Cengiz'i sokak ortasında katletmişti#Başak Cengiz
İstanbulda Türk duruşu Dikkat çeken Sultanahmet mesajı...İstanbul'da Türk duruşu! Dikkat çeken 'Sultanahmet' mesajı...#Türk Konseyi
Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalıSamuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı#Samuray Kılıcı
Bakan Özer’den mesajlar: Hedef reform değil, kaliteBakan Özer’den mesajlar: Hedef reform değil, kalite#Mahmut Özer
Ünlü estetisyene Mona Lisa tazminatıÜnlü estetisyene 'Mona Lisa' tazminatı#Estetik
Vahşetin NEDENleri aynı... Katillerden kopya ifadeVahşetin 'NEDEN'leri aynı... Katillerden kopya ifade#Başak Cengiz
Sektör temsilcileri bir araya geldi... Hürriyetten mermer zirvesiSektör temsilcileri bir araya geldi... Hürriyet'ten mermer zirvesi#Hürriyet Ekonomi Zirvesi
Ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy ölümden döndüÜnlü köpek eğitmeni Can Paksoy ölümden döndü!#Can Paksoy
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı Biletler satışta; işte tüm ayrıntılar...Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı! Biletler satışta; işte tüm ayrıntılar...#Milli Piyango
U21 Milli Takımının otobüsü bozuldu Maça yetişemediler...U21 Milli Takımı'nın otobüsü bozuldu! Maça yetişemediler...#Milli Takım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettikCumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Belhanda ve 6 milyon euro gerçeği Murat Sancak açıkladı...Belhanda ve 6 milyon euro gerçeği! Murat Sancak açıkladı...
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Elvan: Kurun değeri piyasada belirlenir

#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan#Dolar#Kur
Bakan Elvan: Kurun değeri piyasada belirlenir

Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan yorumlara açıklama getiren Hazine ve Maliye Bakanı Lüfti Elvan, “Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir” diye konuştu.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kurun değerinin piyasada belirlendiğini söyledi. Elvan, döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan yanlış yorumlara değinmek istediğini belirterek, “Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri de piyasada belirlenir. Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden ve teknolojiyi kullanma becerisinden gelir. Verimlilik artışıyla desteklenmeyen bir büyüme modeli, sürdürülebilir bir model değildir” diye konuştu.

TEMKİNLİ OLMAYI GEREKTİRİYOR

Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 yılı bütçe teklifi sunuşunda yüksek enflasyonun, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde önemli bir sorun olmaya başladığını kaydetti. Bakan Elvan, Türkiye’nin enflasyon dinamiklerine bakıldığında; küresel gelişmeler, birikimli döviz kuru etkileri, artan gıda fiyatları ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın etkili olduğununun görüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti: “Enflasyonla mücadelede, 2020’nin son çeyreğinden itibaren para ve maliye politikalarında kritik adımlar attık. Son 2 aydır, küresel gelişmelerin de etkisiyle, finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor, dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor”

‘GELİRDEN VAZGEÇTİK’

Haberin Devamı

Enflasyonla mücadele konusunda bütüncül bir yaklaşıma sahip olduklarını, bu amaçla maliye politikalarını, arz yönlü politikaları ve makroihtiyati düzenlemeleri kararlılıkla devreye aldıklarını kaydeden Elvan, “Yapılan indirim ve fiyat ayarlamalarının TÜFE’yi düşürücü etkisi yaklaşık 5.3 puan olurken, bu uygulamalar sonucunda 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik. Böylece enflasyonla mücadelede maliye politikası kararlılığını çok net biçimde gösterdik. Bu tutara doğalgaz ve elektrik alanında verdiğimiz destekler dâhil değildir” diye konuştu. Küresel ölçekte ciddi bir sorun olan tarımsal ürün fiyatlarındaki artışları da yakından takip ettiklerini belirten Elvan, gerekli adımları attıklarını, kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek kararı aldıklarını söyledi.

YÜZDE 9 BÜYÜME

Haberin Devamı

Elvan, öncü göstergelerin yılın ikinci yarısında ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret ettiğini belirterek, “Böylece, 2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9’un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu büyümenin en az yüzde 65’inin yatırımlar ve net dış taleple desteklenmesini öngörüyoruz” dedi. 2021 yılının yüksek büyüme ve düşük cari açık ile kapatılacağını vurgulayan Elvan, “Cari dengede yaşanan iyileşme, ülkemizin dış finansman ihtiyacındaki azalmaya katkı sunmanın yanında, yapısal cari açığı kapatmada katettiğimiz mesafeyi de ortaya koyuyor” diye konuştu. Cari işlemler dengesini iyileştirme çabası içinde olduklarını kaydeden Elvan, yenilenebilir enerji kapasitesini artıracaklarını, yeşil organize sanayi bölgelerini hayata geçireceklerini, yurt dışı lojistik merkezleri açacaklarını, sağlık endüstrileri ve yazılım alanında somut adımlar atacaklarını anlattı.

Haberin Devamı

DÖVİZLE BORÇLANMA PLANLANMIYOR

ELVAN bu yıl ihtiyatlı bir borçlanma programı uygulandığını kaydederek, “Piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki yıl yurtiçinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamıyoruz” dedi. Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamasının kapsamının genişletildiğini anımsatan Bakan Elvan, “Bu kapsamdaki toplam kamu idaresi sayısını bu yıl içinde 106’dan 224’e çıkartarak yaklaşık 30 milyar lirayı aşan bir fon büyüklüğüne ulaştık. Bu uygulama ile nakit rezervi güçlendirildi ve ayrıca bütçeye 6 milyar olumlu katkı sağlandı” dedi. Bütçe açığındaki düşüşe bağlı olarak borçlanma miktarını yıllık finansman programına göre önemli ölçüde azalttıklarını anlatan Elvan, “Nakit rezervimizi güçlü tutmayı başardık. Bu yıl 619 milyar lira öngörülen borçlanma tutarını 155 milyar lira altında 464 milyarla kapatmayı öngörüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

MALİ DİSİPLİN VURGUSU

BAKAN Elvan, Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpasının kamu maliyesi olduğunu ifade ederek, “Bütçemizi, ekonomiye ve ihtiyaç sahibi sosyal kesimlere destek vermek için 20 yıldır esnek bir yaklaşımla yönetiyoruz. Bunu yaparken de mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

‘GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

BAKAN Elvan, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kararına ilişkin olarak da, “Atılan adımlara rağmen FATF tarafından gri listeye alındık. Elbette bu durumu hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Ancak bu listeden çıkmak için de FATF ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan#Dolar#Kur

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates