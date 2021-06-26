Bakan Elvan: İkinci çeyrekte yüzde 20 büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 civarında bir büyüme beklediklerini açıkladı. Elvan, “Salgınla mücadelede uyguladığımız politikalar, hem geçen seneyi hem de bu yılın ilk çeyreğini büyümeyle kapatmamızı sağladı. Yılın ikinci çeyreğinde de güçlü baz etkisinin etkisiyle çift haneli bir büyüme oranı, yüzde 20’ler civarında bir büyüme oranı bekliyoruz. Yılın tamamında ise yatırımlar, sanayi üretimi ve dış talebin de etkisiyle orta vadeli programda öngördüğümüz seviyenin üzerinde bir büyüme oranıyla karşılaşmamız muhtemel” dedi. Elvan ihracatta 200 milyar doların üzerinde bir performans beklediklerini vurgularken, “Geçtiğimiz sene rekor düzeyde altın ithalatı söz konusuydu, şubat ayında yaptığımız düzenlemelerin de etkisiyle altın ithalatında önemli bir yavaşlama görmeye başladık. Dolayısıyla iç talebin ılımlı ve kontrollü bir şekilde devam etmesi ve turizm gelirlerinin artması şartıyla, cari açık tarafında bu sene bir sorun görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAMI ETKİLİYOR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de katıldığı, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen “Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma Programı’nda konuşan Elvan, Antep’teki temasları kapsamında öğleden sonra da Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin mezuniyet törenine de katıldı. Koronavirüs sonrası sektörel iyileşmenin tabana yayılmadığını belirten Elvan şunları söyledi: “Örneğin hizmetler sektörü hala zayıf bir performans gösteriyor. Tabi bu zayıf performans da istihdamdaki toparlanmayı etkiliyor. Ekonomik aktivite her ne kadar canlı da olsa, salgın döneminin getirdiği bir takım yapısal sorunlar da var. Bunlardan birisi, küresel enflasyon baskısı... Uygulanan olağanüstü parasal genişleme politikaları, kuraklık, salgınla artan stoklama eğilimi ve tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle, tüm dünyada emtia fiyatları yükselmeye başladı. Yıl başından bu yana, petrol fiyatları yüzde 75, endüstriyel metaller yüzde 51 ve tarımsal emtialardaki fiyat artışları yüzde 44 olarak gerçekleşti. Bu durum özellikle para politikaları üzerinde bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin Amerika Merkez Bankası tarafından sözlü iletişimde sarf edilen tek bir kelime bile küresel finans piyasasında ani bir dalgalanmaya sebep olabiliyor.”

ENFLASYON VE DÖVİZ KURU

Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafının olumlu sinyaller verdiğini belirten Bakan Elvan, “Sorun, enflasyonda ve döviz kurunun oynaklığında... Bu ülkenin ihtiyacı düşük enflasyon ve kur istikrarı. Fiyat istikrarı olmaksızın, sürdürülebilir bir büyüme ve refah artışından bahsedemeyiz. Refah için büyüme, büyüme için yatırım, yatırım için de daha az belirsizlik, dolayısıyla da fiyat istikrarı şart. Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Enflasyonla mücadeleyi elbette sadece para politikası perspektifinden de görmüyoruz. Maliye politikalarımız ve yapısal önlemler de fiyat istikrarını destekler niteliktedir. Hatta gerekmesi durumunda, makro-ihtiyati tedbirleri almaktan da çekinmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘SADECE BANKALAR YOK’

SANAYİCİLERİN en önemli sorunlarından birinin finansman olduğuna dikkat çekeren Bakan Lütfi Elvan, “Karşınızda sadece bankalar yok, bir de sermaye piyasaları var. Malumunuz sermaye piyasalarına yatırımcılarımızın ve şirketlerimizin ilgisi son dönemde önemli düzeyde arttı. Borsa İstanbul’daki yatırımcı sayısı iki milyonun üzerine çıktı. 2021 yılında yapılan 21 adet halka arzla birlikte halka arz büyüklüğü 11 milyar liranın üzerinde gerçekleşti. Sermaye piyasaları sizlere çok çeşitli imkânlar sunuyor” dedi.

VERGİDE DEĞİŞİKLİK

Bakan Elvan, izlenilen politikalarda temel amacın sanayicilerin yüklerini hafifletmek olduğunu belirterek “Örneğin, Vergi Usul Kanunumuzda önemli değişiklikler yapacağız. Bunların başında iktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin

düzenlemeler yer alıyor” dedi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın