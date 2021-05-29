Bakan Elvan: Hedeflerden geri adım atmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi yönetimi olarak politikaları, güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasının sağlanması yönünde şekillendirdiklerini vurgulayarak, “Kısa vadeli kazanımlar uğruna, orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız” dedi. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 64. Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve davetliler katıldı.

109 MİLYAR HARCAMA

Bakan Elvan, bu zorlu dönemde, küresel sinerjinin kaybolduğunu belirterek, 2021 yılının ilk dört aylık öncü göstergeleri, küresel ekonominin üretimde ve ticarette salgın öncesi seviyeleri geçtiğini gösterdiğini, ancak bu gidişata temkinli bir iyimserlikle yaklaşılması gerektiğini dile getirdi. İçinde bulunulan dönemde, hem salgını iyi yöneten hem de salgın sonrası sürece en iyi şekilde hazır olan ülkelerin, rakiplerine üstünlük sağlayacağını dile getiren Bakan Elvan, Türkiye’nin böylesine zorlu ve belirsizliği yüksek bir süreçte, başarılı bir yönetim gösterdiğini, salgının ilk anlarından itibaren hükümetin tüm imkânları seferber edip, toplum sağlığını önceleyen kararlar aldığını, sanayi ve işgücü piyasalarını ayakta tutmaya büyük bir özen gösterdiklerini anlatarak, “Salgının başından bugüne kadar Merkezi Yönetim Bütçesi’nden 79 milyar liralık bir harcama yaptık. Yıl sonunda bu tutarın 109 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.



‘YETERLİ BULMUYORUZ’



Elvan, desteklerin sadece bütçe imkânlarıyla da sınırlı kalmadığını belirterek, işgücünü kaybetmemek adına İşsizlik Sigortası Fonu’nun devreye girdiğini kaydetti. Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve normalleşme desteği mekanizmalarıyla 9.5 milyon vatandaşa 55 milyar liralık destek sağladıklarını ifade eden Elvan, “İşgücü piyasasına sunduğumuz bu desteklerin de katkısıyla, toplam istihdam 2020 yılı haziranına göre 1.5 milyon kişi artarak 28 milyona çıktı. Bu gelişmeyi müspet görmekle beraber, elbette yeterli bulmuyoruz” dedi. Reform programında yer aldığı gibi kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere, işgücü piyasalarını canlandıracak adımları hızla hayata geçireceklerini belirten Elvan, merkezi yönetim bütçesi, işsizlik sigortası fonu ve sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destek fonu bir bütün olarak düşünüldüğünde bugüne kadar bu üç kalemden toplam 136 milyar lira harcadıklarını, yıl sonuna kadar bu tutarın yaklaşık 183 milyar liraya, yani milli gelirin yüzde 3.2’sine ulaşmış olacağını söyledi.



ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI

Bakan Elvan, bu yıl bütçe açığı hedefini, yüzde 4.3’ten yüzde 3.5’e revize ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: “Çok hassas olduğumuz bir konu var, bunu da kamuoyuyla sizlerin huzurunda tekrar paylaşmak istiyorum. Salgın nedeniyle gerekli olabilecek her türlü harcamayı yapmakta kararlıyız. Odaklı, seçici ve geçici nitelikteki desteklerle vatandaşımızın yanında olacağız, kimsenin bundan en ufak bir şüphesi olmasın. Elbette bunu yaparken de orta vadeli bütçe hedeflerimizden sapmayacağız. Salgın döneminde kamu maliyesinin yanı sıra bankacılık sektörümüz de önemli sorumluluklar ve görevler üstlendi. Bütüncül politikalar sayesinde, reel sektörde çarklar döndü ve 2020’yi pozitif büyümeyle kapattık. Ancak sorunlarımız yok mu? Elbette var. Şu an en temel önceliklerimiz, fiyat istikrarının sağlanması, cari açığın kontrol altında tutulması ve işgücü piyasalarının canlanmasıdır.”

‘TEDBİRDEN ÇEKİNMEYİZ’

Elvan, büyüme cephesine bakıldığında yılın ilk çeyreğine ilişkin göstergelerin finansal koşullardaki sıkılaşmaya ve piyasa oynaklıklarına rağmen yüzde 6 civarında bir büyümeye işaret ettiğini belirtti ve şunları kaydetti: “Uyguladığımız maliye politikalarıyla, para politikasını desteklemeye devam edeceğiz. Elbette kredi gelişimini de yakından izliyoruz. İhtiyaç olması durumunda, finansal sektörde makro ihtiyati tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz.” Elvan, ekonomi yönetimi olarak politikaları, güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme patikasının sağlanması yönünde şekillendirdiklerini vurgulayarak, “Katıldığım her toplantıda sürekli altını çizdiğim bir husus var. Kısa vadeli kazanımlar uğruna, orta ve uzun vadeli hedeflerimizden asla geri adım atmayacağız. Mart ayında açıkladığımız reform paketi de önümüzdeki dönemin temel çıpası olacak” şeklinde konuştu.

BANKALARDAN 3 DESTEK TALEBİ

Bankacılık sektöründen 3 konuda destek talep ettiğini aktaran Bakan Elvan, taleplerini şöyle sıraladı: “Birincisi, kıt kaynaklarımızın verimli kullanılmasında dönüştürücü bir rol üstlenin. Yüksek katma değerli üretimi ve rekabeti odağına alan yenilikçi işlere, istihdamı artıran yatırımlara desteğinizi lütfen esirgemeyin. İkincisi, KOBİ’lerimizin işlerini büyütmesine ve küresel tedarik zincirlerine entegre olmasına katkı sağlayın. ‘Teminata dayalı’ geleneksel kredilendirme yaklaşımlarının ötesine geçerek, risk yönetimine dayalı finansman uygulamalarını yaygınlaştırmaya odaklanın. Üçüncüsü ve sonuncusu, finansal sağlamlığı korumaktan asla vazgeçmeyin.” Bakan Elvan İstanbul Finans Merkezi Projesi Kanun Teklifi’ni tüm paydaşların görüşünü alarak nihai haline getirip Meclis’e sunmayı planladıklarını da ekledi.

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