Bakan Elvan: Enflasyonla savaşı mutlaka kazanmalıyız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Sanayi Odası (ASO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, salgının tüm dünyaya etkisini olduğunu belirtti. Ülkelerin ekonomik istikrar için uyguladığı politikaların küresel enflasyona, bütçe açıklarına ve borçluluk seviyelerine çok ağır yükler getirdiğine dikkati çeken Elvan “Hem yapısal hem de dönemsel pek çok riskle karşı karşıyayız. Oluşan hasarın giderilmesi de maalesef zaman alacak” diye konuştu.



ÜSTLENİLEN FEDAKÂRLIKLAR

Enflasyonla mücadeleye de değinen Elvan, “Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda nispi fiyat yapısı bozulur, uzun vadeli karar almak güçleşir, içeride yatırım yapmak zorlaşır ve kaynaklar verimsiz alanlara gider. Sanayici önünü göremediğinde ekonomik istikrardan da bahsetmek mümkün olmaz. İşte bu yüzden enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz. Enflasyon ataletini engellemek amacıyla yönetilen/yönlendirilen ürün ve hizmet fiyatlandırmasını enflasyon hedeflemesi politikasına uyumlu bir şekilde uyguluyoruz. Eşel Mobil Sistemi, bazı hizmet kalemlerinde KDV indirimlerinin devamı, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında uyguladığımız sübvansiyonlar, kamu maliyesinin üstlendiği fedakarlıklar” ifadelerini kullandı. Fiyat İstikrarı Komitesi’nin, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerileri geliştireceğini söyleyen Elvan, “Bu Komite, Merkez Bankası politikalarının yerini almayacak, bilakis Merkez Bankası’nca uygulanan politikaları tamamlayıcı fonksiyon üstlenecek” ifadelerini kullandı.

KURUMLAR VERGİSİ

Vergi konusunda da oldukça kapsamlı politika setlerine sahip olduklarını anlatan Elvan şöyle konuştu: “Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olarak uyguladığımız Kurumlar Vergisi indirimini, artırılan sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda, yüzde 75 olarak uygulanmasına imkan veren bir düzenleme yapacağız. Yeni yatırım teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının, Kurumlar Vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranda indirilebilmesine de imkan sağlayacağız.”



Elvan,yeni dönemde yatırımlar için uyuşmazlık kurumu kuracaklarını da açıkladı. Yatırım sürecindeki sorunlara hızlı çözüm bulunacağını belirten Elvan, “Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırma ve hızlandırmaya yönelik olarak Yatırım Uyuşmazlığı Kurumunu oluşturacağız. Emsal ülkelerde yeni yatırım çekmek için uygulanan nakit teşvik modelleri ile emsal ülkelerle rekabet edecek yaklaşımlar geliştireceğiz” diye konuştu.

BÜYÜK YÜKLERİN ALTINA GİRMEYİN

SANAYİCİLERE de seslenen Bakan Lütfi Elvan, sanayicilerin dijitalleşmeyi teşvik eden ve rekabet gücünü artıran yatırımlara öncelik vermesini istedi. Elvan, “Ödeyebileceğiniz kadar borç alın, büyük yüklerin altına lütfen girmeyin. Sanayinin yeşil dönüşümünü asla ıskalamamak gerekiyor. Belki sanayi devrimini kaçırmış olabiliriz, ancak bu yeşil devrimin öncülerinden biri olmak için elimizde ciddi bir şans var” ifadelerini kullandı.

KALFALIK EĞİTİMİNDE HEDEF 1 MİLYON

SANAYİCİLERİN sektörel iş gücü planlamasını kolaylaştıracaklarının altını çizen Bakan Elvan, “Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki bu merkezlerde şu anda çıraklıkla kalfalık eğitimi gören yaklaşık 150 bin evladımız var. Biz bu rakamı 1 milyon çıkarmak istiyoruz ki sizin ara kademede yaşadığınız sıkıntıların üstesinden gelebilelim” şeklinde konuştu.

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