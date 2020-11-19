Bakan Elvan, düzenleyici ve denetleyici kurumlara talimat verdi: ‘Kanun neyi emrediyorsa onu yapın’

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan düzenleyici kurullar ve Merkez Bankası mesajı geldi. Bakan Elvan, Merkez Bankası için, “Merkez Bankası kanunu açık. Elbette bağımsızdır. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok diye düşünüyorum” derken, düzenleyici ve denetleyici kurumların kanunlarının da gayet açık olduğunu vurguladı. Kurul başkanlarıyla görüşmeye başladığını dile getiren Elvan, “SPK Başkanımız burada. Kendisine aynen şunu ifade ettim: ‘Kanun neyi söylüyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksın’ dedim” dedi.

TÜİK GEREKENİ YAPACAK

Elvan, önceki gün bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmeleri sonunda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Milletvekillerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile ilgili yaptığı eleştirileri hatırlatan Elvan, verilerin EUROSTAT’a açık olduğunu belirterek, TÜİK için, ‘uluslararası standartlarda gerçekten kredibilitesi yüksek bir kuruluşumuz’ değerlendirmesini yaptı. TÜİK Başkanına toplumda verilerle ilgili söylentiler varsa istatistik alanında çalışanları toplamalarını söylediğini anlatan Elvan, “TÜİK Başkanına, ‘Hocalarımızla bir araya geleceksin, nasıl bir yöntem, nasıl bir mekanizma içerisinde çalışmaları yürüttüğümüzü açıklıkla anlatacaksın’ dedim. Başkanımız da gereğini yapacak. Veriyle ilgili eğer bir eleştiri yapılıyorsa elimizde mutlaka bir şeyin olması lazım ama rakamlar var. Yeni bir sistem kurma hazırlığı içerisindeler. Çalışmalar tamamladıktan sonra gerekirse sizi arkadaşlarımızla bir araya getiririz. Hiçbir kaygınız, kuşkunuz olmasın” diye konuştu.

GENEL BİR GÖSTERGE

Tüketici enflasyonu için 81 il merkezi ve 225 ilçeden ayrık olarak yaklaşık 28 bin iş yerinden 895 madde çeşidiyle 545 bine yakın fiyatın değerlendirildiğini söyleyen Elvan, “Enflasyon rakamları diğer ülke örneklerinde olduğu gibi belirli bir gelir grubuna ait olmayıp -yani düşük, orta veya yüksek- ülkenin tamamına yönelik bir gösterge. Diğer ülke enflasyon rakamlarında olduğu gibi Türkiye rakamları da belirli bir gelir grubuna ait olmayıp ülkenin tamamına yönelik bir gösterge” değerlendirmesini yaptı.

MAĞDURİYET OLMAYACAK

Elvan, sosyal destekler konusunda zaman zaman almaması gereken kişilerin sosyal destek aldığı gibi değişik şikâyetler geldiğini belirterek, “Sosyal destekle ilgili Çalışma Bakanlığımızla birlikte gözden geçirilip daha rasyonel, daha etkin, gerçek anlamda ihtiyaç sahiplerine daha fazla katkı sağlayan bir mekanizmayı mutlaka oluşturmamız gerekiyor” dedi. Milletvekillerinin acı reçete söylemlerini hatırlatan Elvan, “Acı reçete vesaire bunlardan da bahsedildi. Girmek istemiyordum ama şunu ifade edeyim. Gerçekten sosyal devlet anlayışının tesisi konusunda çok önemli gelişmeler sağladık. Yani bunu kabul edelim etmeyelim, rakamlara baktığımızda bunları her bir arkadaşımızın net olarak göreceği muhakkak. Dolayısıyla biz özellikle gelir düzeyi düşük olan kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız” diye konuştu.

FAİZSİZ KONUTLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Lütfi Elvan, faizsiz konut edinilmesine yönelik, BDDK’dan bir çalışma yapılmasını istediğini ifade ederek, “Bu çalışmayı yapıyorlar, disipline etme adına bir çalışma yapılıyor. Umarım, önümüzdeki günlerde eğer uygun da görülürse, bu konuda açıkçası biz adım atma arzusundayız. Meclisimizden de talebimiz bu yönde bir düzenleme yapılması. Arkadaşlarımız da çalışmaları, bildiğimiz kadarıyla teknik düzeyde yapıyorlar, bitirme aşamasına da geldiler. ‘Bir adım atmalıyız’ diye düşünüyoruz” diye konuştu.

3 BİN 600 GÖSTERGEDE ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Bakan Lütfi Elvan, 3 bin 600 gösterge düzenlemesine ilişkin olarak Maliye, Hazine ve Çalışma Bakanlığı’nın çalıştığını belirterek, “Tabii bunun belirli bir yükü de söz konusu. Dolayısıyla, daha sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde de çaba sarf ediyorlar. Çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.