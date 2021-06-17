Bakan Elvan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı Başkanı Sharma ile görüştü

Bakan Elvan, Twitter hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "COP26 Başkanı Alok Sharma ile iklim değişikliğinin finansmanı, yeşil dönüşüm ve ülkemizin iklim değişikliği politikaları konularında verimli bir görüşme yaptık, iş birliğimizi artırma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

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