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Ekonomi
Haber Giriş: 17.06.2021 - 20:32 | Son Güncelleme:

Bakan Elvan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı Başkanı Sharma ile görüştü

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Bakan Elvan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı Başkanı Sharma ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile iklim değişikliğinin finansmanı, yeşil dönüşüm ve Türkiye'nin iklim değişikliği politikaları konularında verimli bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Elvan, Twitter hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "COP26 Başkanı Alok Sharma ile iklim değişikliğinin finansmanı, yeşil dönüşüm ve ülkemizin iklim değişikliği politikaları konularında verimli bir görüşme yaptık, iş birliğimizi artırma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

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