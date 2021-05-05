Bakan Elvan, Amerikan Şirketler Derneği yönetim kurulu üyeleri ile görüştü

Elvan, Bakanlıkta yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Ülkemizde önemli yatırımları bulunan, ihracata, inovasyona ve istihdama katkılar sunan şirketlerin oluşturduğu Amerikan Şirketler Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik."

Ülkemizde önemli yatırımları bulunan, ihracata, inovasyona ve istihdama katkılar sunan şirketlerin oluşturduğu Amerikan Şirketler Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldik. pic.twitter.com/Eho2Fek3Yt — Lütfi Elvan (@lutfielvan) May 5, 2021

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