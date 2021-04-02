Bakan Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bugün saat 15.30'da görüştü. Ekonomi reformlarının anlatıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, AB büyükelçilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı "Ekonomi Reformları"na ilişkin sunumda bulundu.
Bakan Elvan görüşmede, büyükelçilere, Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında bilgi vererek, onlardan gelecek soruları yanıtladı.
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