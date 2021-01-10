Bakan duyurdu: Destek miktarları arttırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattıkları sosyal destek programlarında ödenen miktarların 2021 yılı itibariyle artırıldığını ifade ederek; “Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde, ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarlarda artışa gittik. Bakanlığımıza verilen görevin bir gereği olarak, hak temelli hizmet anlayışı ile toplumun dezavantajlı kesimlerini sosyal dışlanmadan koruyor ve mağduriyetlerini gideriyoruz. Sunduğumuz hizmet ve yardımların toplumun tüm kesimlerine yayılmasında, artan bütçe kaynaklarımızın rolü büyüktür” dedi.

SED ÖDEMELERİNDE HER BİR ÇOCUK İÇİN 1.161 TL

Bakan Selçuk, “2021 yılı itibarıyla SED tutarını arttırdık. Her bir çocuk için ödeme miktarı 1.161 TL’ye ulaştı. Bu kapsamda, Ocak ayında SED hizmetinden yararlanan 131 bin çocuğumuz için 149 milyon TL ödeme yaptık. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” şeklinde konuştu.

KORUMALI İŞYERLERİNDE DESTEK 914 TL’YE YÜKSELDİ

Selçuk, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Korumalı İşyeri’ modeli ile işyerleri için her bir engelli için ödenen aylık tutarı 2021 yılında 914 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

EVDE BAKIM AYLIKLARI 1.657 TL’YE YÜKSELDİ

Selçuk, engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verdiklerini belirterek, “2020 yılında 536 bin vatandaşımıza toplamda 9,4 milyar TL ödeme yaptık” dedi. Bakan Selçuk, 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarının 1.657 TL olduğunu ifade etti.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ

Selçuk, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarında 2021 yılında arttırdıklarını belirtti. Bakan Selçuk, “2021 yılı ilk altı aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarını 763 TL’ye, yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşların aylığını 609 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığını 914 TL’ye, engelli yakını aylığını 609 TL’ye ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarını ise 1.657 TL’ye çıkarttık” diye konuştu. Selçuk, silikozis hastalığı olan vatandaşlara yapılan desteklerde de artış yapıldığını vurguladı.