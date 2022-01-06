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Bakan duyurdu! Aylıklar hesaplara yatmaya başladı

#Derya Yanık#Engelli Aylığı#Yaşlı Aylığı
Bakan duyurdu Aylıklar hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulundu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Derya Yanık, Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Ocak ayı içerisinde yaklaşık 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını kaydeden Bakan Derya Yanık, ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 495 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapacaklarını ifade etti.

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon TL’yi aşan bir ödeme yapacaklarının altını çizen Bakan Derya Yanık, “Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Bakan Derya Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

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Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Derya Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

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