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Bakan duyurdu... 236 milyon TL SED ödemesi yapıldı

#Derya Yanık#İhtiyaç Sahiplerine Destek#Ekonomianasayfa
Bakan duyurdu... 236 milyon TL SED ödemesi yapıldı

Bakan Derya Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon TL SED ödemesi yaptık” açıklamasında bulundu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının desteklenmesine yönelik sosyal hizmet modeli olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulaması kapsamında mart ayı ödemesi olarak toplam 236 milyon TL’yi hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Derya Yanık, toplumun dezavantajlı kesimlere yönelik Bakanlık tarafından birçok destek hizmeti sunulduğunu ifade etti. Bu çerçevede çocukların okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) sağlandığını kaydeden Bakan Yanık, böylece çocukların ailelerinin yanında büyüdüklerini, SED hizmetiyle ekonomik koşullar nedeniyle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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SED hizmetinden yararlanan çocuklar için maddi desteğin yanı sıra sosyal ve kültürel imkanlar da sunulduğunu ifade eden Bakan Yanık, böylece dezavantajlı çocukların da akranları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlere katıldıklarını dile getirdi.

Bakan Yanık, SED ödemesinin her ay düzenli yapıldığını belirterek, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için mart ayında toplam 236 milyon TL SED ödemesi yaptık.” dedi. SED hizmetinden 145 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama 1649 TL ödendiği bilgisini verdi.

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#Derya Yanık#İhtiyaç Sahiplerine Destek#Ekonomianasayfa

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