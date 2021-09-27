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Bakan duyurdu! 179 milyon TL destek ödemesi yapılacak

#İhtiyaç Sahiplerine Destek#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık#Destek Ödemeleri
Bakan duyurdu 179 milyon TL destek ödemesi yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Eylül ayına ilişkin Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, Çoklu Doğum Yardımı ve Kronik Hastalık Yardım Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 179 milyon TL ödeme yapıyoruz” dedi.

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Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Şartlı Eğitim Yardımımız ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz. Şartlı Sağlık Yardımımız ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelerimize, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz. Ayrıca çoklu doğum (ikiz, üçüz vb.) sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerimize de nakdi destek veriyoruz. Bu kapsamda Eylül ayında bu sosyal yardım programlarımız ile 175,3 milyon TL ödeme yapıyoruz” dedi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLARA DESTEK

Bakan Yanık, Tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kronik hastalara da 3.7 milyon TL destekte bulunacaklarını belirtti. Bakan Yanık, “Böylece Eylül ayında dört nakdi sosyal destek programımız ile 179 milyon TL ödeme yapıyoruz” dedi. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan ödemelerin yarın tamamlanacağını bildirdi.

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#İhtiyaç Sahiplerine Destek#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık#Destek Ödemeleri