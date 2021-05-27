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Ekonomi
Haber Giriş: 27.05.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez'den yeni petrol kuyusu açıklaması

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Bakan Dönmez'den yeni petrol kuyusu açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini açıkladı. Dönmez, petrol kuyularından ikisinin Diyarbakır'da birinin ise Kırklareli'de olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti.

Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydeden Dönmez, "Karadeniz’deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

 

Bakan Dönmezden doğal gaz ve elektrik arzı açıklaması
Bakan Dönmez'den doğal gaz ve elektrik arzı açıklaması

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