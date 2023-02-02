Bakan Dönmez'den yeni doğal gaz çalışması müjdesi

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'den yeni müjdeler getirmesi muhtemel olan doğal gaz sondajlarına ilişkin olarak CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Sakarya Gaz Sahası'ndan yeni müjde gelebilir. Tuna 1 ve Amasra 1 kuyusunu açıklamıştık. Çaycuma 1 kuyusuyla birlikte yeni keşif açıklamıştık. Komşu sahalarda keşif çalışmaları devam edecek. Ordu açıklarına kayabiliriz. Petrol açısından ümitli olduğumuz Rize açıkları var. Sakarya Gaz Sahası'ndaki sahanın üretime hazırlanması için çalışmaları sürdürüyoruz, Mart sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Gemilerimiz boşa çıktıkça yeni alanlara göndereceğiz.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA İNDİRİM MÜJDESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez doğal gaz ve elektrik için indirim gelebileceğini söylemişti.

Haberin Devamı

CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Dönmez "2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğal gazda yüzde16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. Elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz." dedi.