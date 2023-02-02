Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Bakan Dönmez'den yeni doğal gaz çalışması müjdesi

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Dönmez#Doğal Gaz#Karadeniz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 15:43

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük doğal gaza ilişkin olarak çalışmalar son hızla devam ederken Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni müjdelerde bulundu. Bakan Dönmez doğal gaz arama çalışmalarının Ordu ve Rize açıklarına kayabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'den yeni müjdeler getirmesi muhtemel olan doğal gaz sondajlarına ilişkin olarak CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e özel açıklamalarda bulundu.

Gözden Kaçmasın

EYTnin Meclise gelme tarihi belli olduEYT'nin Meclis'e gelme tarihi belli olduHaberi Görüntüle

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Sakarya Gaz Sahası'ndan yeni müjde gelebilir. Tuna 1 ve Amasra 1 kuyusunu açıklamıştık. Çaycuma 1 kuyusuyla birlikte yeni keşif açıklamıştık. Komşu sahalarda keşif çalışmaları devam edecek. Ordu açıklarına kayabiliriz. Petrol açısından ümitli olduğumuz Rize açıkları var. Sakarya Gaz Sahası'ndaki sahanın üretime hazırlanması için çalışmaları sürdürüyoruz, Mart sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Gemilerimiz boşa çıktıkça yeni alanlara göndereceğiz.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZDA İNDİRİM MÜJDESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez doğal gaz ve elektrik için indirim gelebileceğini söylemişti.

Haberin Devamı

CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Dönmez "2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğal gazda yüzde16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. Elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Dönmez#Doğal Gaz#Karadeniz

BAKMADAN GEÇME!

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euroluk harcama FFPye nasıl takılmadı

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euro'luk harcama FFP'ye nasıl takılmadı?

#Futbol
6 SORU 6 YANIT | Ukraynada tanklar savaşın seyrini değiştirir mi Batının göndereceği tanklar neden önemli

6 SORU 6 YANIT | Ukrayna'da tanklar savaşın seyrini değiştirir mi? Batı'nın göndereceği tanklar neden önemli?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Terminatör filmindeki robot gerçek oldu

Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

#Terminatör